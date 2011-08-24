БЮТ: киевская милиция заставляет снимать с машин государственные флаги

В Киеве сотрудники Госавтоинспекции останавливают автомобили с государственными флагами и требуют от водителей снять стяги, «чтобы не было провокаций».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом заявил народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей ПАШИНСКИЙ.

«На замечание, что такие действия милиции незаконные, они отвечают, что им дана такая команда», - отметил С.ПАШИНСКИЙ.

«Это позорный поступок этой власти, которая боится даже своего национального флага, под который они, к сожалению, грабят Украину», - добавил народный депутат.

Он также подчеркнул, что это беспрецедентный случай, когда национальный флаг Украины силами милиции запрещают демонстрировать.

По словам С.ПАШИНСКОГО, в столице все силы милиции направлены на то, чтобы помешать людям добраться до места проведения мероприятий оппозиции по случаю Дня Независимости.

Как сообщалось, в 11.00 в Киеве возле памятника Тарасу Шевченко Комитет сопротивления диктатуре организует собрание сторонников оппозиции по случаю Дня Независимости Украины.