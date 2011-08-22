Тимошенко вычислила, когда в ее деле появились «фальшивки»

В Печерском районном суде Киева уже три часа подряд проходит исследование материалов уголовного дела, возбужденного в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых контрактов между Украиной и Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, все это время председательствующий по делу судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ зачитывает только суть документов и не читает их полностью, как того требует сторона подсудимой.

Во время оглашения материалов Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла, что документы, которые на руках имеет защита, и документы, которые зачитывает Р.КИРЕЕВ, отличаются.

При этом она отметила, что сторона защиты снимала ксерокопии с тех документов, которые находились в суде. «Это значит, что материалы уголовного дела исправлены после того, как они уже попали в суд», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

О наличии несоответствий в материалах заявляли также защитники Ю.ТИМОШЕНКО.

В связи с этим Р.КИРЕЕВ сделал замечание адвокату Николаю СИРОМУ. «Если вы будете нарушать порядок, то на рассмотрение будет поставлен вопрос об устранении вас от участия по этому делу», - сказал Р.КИРЕЕВ, обращаясь к Н.СИРОМУ.

Судья Печерского райсуда также сказал, что защита Ю.ТИМОШЕНКО, как и сама подсудимая, «разыгрывает спектакль» для журналистов.