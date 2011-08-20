Тимошенко в третий раз отказалась от обследования медиками Минздрава

В Государственной пенитенциарной службе заявляют, что Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в третий раз отказалась от обследования медиками Министерства здравоохранения Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

«20 августа 2011 года в третий раз с целью проведения медицинского обследования подсудимой ТИМОШЕНКО Юлии Владимировны в Киевский следственный изолятор прибыла группа медицинских специалистов Министерства здравоохранения Украины. В очередной раз Ю.ТИМОШЕНКО в категорической форме отказалась от проведения обследования и предоставления необходимой медицинской помощи специалистами Минздрава», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «на данное время состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО удовлетворительное, она находится под постоянным динамическим присмотром медицинских работников следственного изолятора».

Как сообщал УНИАН, 18 августа, утром, защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила об ухудшении состояния ее здоровья и попросила Печерский райсуд допустить к ней в СИЗО врача.

По словам адвоката Юрия СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО выявлены «тревожные» симптомы, не похожие на симптомы известных болезней, причины возникновения этих симптомов неизвестны, в связи с чем защита просит суд допустить к Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО врача, которому она доверяет, для проведения обследования и взятия анализов и выяснения причин появления этих симптомов.

Судья Р.КИРЕЕВ в ответ отметил, что это заявление будет рассмотрено в установленном законом порядке.

В свою очередь, прокурор попросил суд дать разрешение на проведение медицинского обследования экс-премьер-министра в СИЗО специалистами Министерства здравоохранения Украины.

Позже во время судебного заседания в Печерском райсуде Ю.ТИМОШЕНКО стало плохо, она попросила объявить короткий перерыв, на что Р.КИРЕЕВ сразу дал согласие.

В то же время судья не разрешил врачу, которому экс-премьер доверяет и который прибыл на заседание, осмотреть Ю.ТИМОШЕНКО в помещении суда.

19 августа пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины сообщила, что Ю.ТИМОШЕНКО отказалась от проведения медицинского осмотра специалистами Минздрава.