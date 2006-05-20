Юлия Тимошенко в Лондоне (фото)

Как сообщал УНИАН, лидер БЮТ провела встречу с ведущими финансистами и крупнейшими потенциальными инвесторами из Великобритании. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украина на сегодняшний день - наиболее привлекательный и перспективный объект для инвестиций.

Лидер БЮТ также провела встречу с министром иностранных дел „теневого правительства Великобритании” Вильямом ХАГОМ.