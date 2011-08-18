Королевская предлагает глушить Кабмин и ВР

Тысячи людей по всей Украине и десятки общественных организаций уже подтвердили свое участие в АвтоМайдане в Киеве в День Независимости, сообщила УНИАН один из организаторов акции, председатель Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«На базе акции «Вперед» мы создали штаб АвтоМайдана, и получаем обращения из многих регионов. Люди хотят приехать в Киев, и 24 августа показать свое неравнодушие к происходящему в стране», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат подчеркнула, что это - объединительная акция, которая носит ярко выраженный непартийный характер. Цель АвтоМайдана - объединить людей со всей Украины. Организаторы призывают в этот день установить в автомобилях флаги или маленькие флажки Украины, а также городов и областей страны, использовать другую национальную символику, которая подчеркивает единство народа, а не партийную принадлежность.

«Если кто-то не сможет присоединиться к колоннам АвтоМайдана - достаточно установить флажок или повязать сине-желтую ленту. Так мы покажем, что мы - настоящие патриоты Украины», - предложила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она также обратилась к представителям Партии регионов с просьбой хотя бы в этот день сменить сине-белые флаги на настоящий флаг - сине-желтого цвета.

Организаторы АвтоМайдана обещают обеспечить всех желающих флагами и лентами. Часть сине-желтых лент 24 августа они планируют повесить на стене Лукьяновского СИЗО в знак протеста против репрессий и незаконного ареста лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ сообщила, что координация массового движения колонн АвтоМайдана будет осуществляться через социальные сети - Facebook и Twitter.

В то же время она заявила, что уже поступают сигналы о том, что власть и недобросовестные чиновники пытаются не допустить колонны в столицу, и будут блокировать их перемещение по Киеву.

«Нас этим не удивишь и не испугаешь. Мы мобильны, координируем свои действия в социальных сетях. Власть не сможет препятствовать свободному перемещению людей под национальными флагами, - убеждена Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - А если попробует, пусть еще раз внимательно ознакомится с недавней историей революций в Египте и других арабских странах».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила, что первые автоколонны отправятся на Киев уже 22 августа, пройдут объединенными колоннами по всей столице, заедут в каждый район. Также участники АвтопМайдана сделают остановки возле Лукьяновского СИЗО, на Майдане Незалежности и на Михайловской площади, где присоединятся к акции оппозиции, чтобы выразить свое отношение к ущемлению гражданских свобод и аресту Ю.ТИМОШЕНКО. Организаторы также предлагают всем, кто в День Независимости будет проезжать мимо Кабинета министров и Верховной Рады, звуковыми сигналами выражать свое отношение к их деятельности.