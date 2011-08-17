У Ющенко поняли: и Тимошенко, и ГПУ больше огня боятся обидеть Москву

Народный депутат от партии «Наша Украина» Виктор МАТЧУК призывает Печерский райсуд Киева немедленно вызвать в качестве свидетелей по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО представителей российской стороны, которые принимали участие в подписании газовых контрактов в январе 2009 года.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

«Все основные события, связанные с этим уголовным делом, происходили в кабинетах премьер-министра России Владимира ПУТИНА и главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА. Возникает простой и логический вопрос – почему их все-таки не вызывают в суд? Ведь они являются главными свидетелями. Если цель Печерского суда - выяснить настоящие обстоятельства этого дела, то просто обязан их вызвать», - убежден В.МАТЧУК.

Он отметил то, что газовые поручения экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в январе 2009 года формировались и отдавались именно на территории Российской Федерации и под воздействием должностных лиц этого государства, вместо этого все внимание суда сейчас сосредоточено исключительно на показаниях тех лиц, которые непосредственного участия в подписании газовых контрактов не принимали.

«Их участие в суде, конечно, важно, но эти люди не смогут пролить свет на настоящие мотивы и обстоятельства, при которых подписывались газовые контракты», - считает он.

По словам В.МАТЧУКА, сегодняшний отказ обвинения вызвать в качестве свидетелей В.ПУТИНА и А.МИЛЛЕРА, а также нежелание этого со стороны защиты доказывает, что ни власть, ни сама Ю.ТИМОШЕНКО «не заинтересованы в том, чтобы мы увидели правдивую картину этого дела».

«Нет даже попыток привлечь россиян. От этого отказывается обвинение, такого ходатайства пока не заявляет и защита ТИМОШЕНКО. Никто из них не заинтересован в том, чтобы общество узнало всю правду о газовых контрактах. Получается, что настоящей целью этого дела является не поиск истины, а банальное сведение счетов и уничтожение политических конкурентов. При этом каждая из сторон больше огня боится обидеть своих российских «партнеров», - убежден В.МАТЧУК.

Он также отметил, что украинцы, из карманов которых и оплачивается российский газ по новым ценам, имеют полное право знать всю правду о газовых договоренностях, поэтому партия «Наша Украина» настаивает на вызове в суд российской стороны.