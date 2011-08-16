За судом над Тимошенко сегодня наблюдали дипломаты из США и Швеции

За ходом процесса в Печерском районном суде, где продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при подписании газовых соглашений с РФ в 2009 году, за постоянно наблюдают дипломаты, аккредитованные в Украине, сообщает сайт партии «Батькивщина». Сегодня присутствовали представители посольств США и Швеции.

Кроме того, сегодня на заседании присутствовала народная артистка Украины Нина МАТВИЕНКО, которая пришла в суд, чтобы поддержать Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 августа поддержать Ю.ТИМОШЕНКО в суд приходил поэт, переводчик, литературный критик, общественно-политический деятель Дмытро ПАВЛЫЧКО. В зале Печерского райсуда он передал Ю.ТИМОШЕНКО свое новое стихотворение о ней. Д.ПАВЛЫЧКО подписал стихотворение: «Я восхищен Вашей мудростью и мужеством. Судилище над Вами запомнит Украина. В истории Украины Вы будете, как Жанна д’Арк в истории Франции». «Сегодня суд над ТИМОШЕНКО – это суд над Украиной», - сказал Д.ПАВЛЫЧКО.