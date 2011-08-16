Под Печерским судом поцапались из-за «Лапши от Тимошенко»

На Крещатике возле арки, ведущей во двор Печерского районного суда Киева, возникло небольшое столкновение между противниками и сторонниками экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько молодых людей в черные футболках с надписью на груди белыми буквами «Люди в черном», пройдя через кордон милиции во двор Печерского суда, нарисовали мелом на асфальте лицо женщины с косой, поставили вокруг рисунка бумажные пакеты с лапшой, к которым приклеена наклейка ТМ «БЮТ» «Лапша от Тимошенко высшего сорта». Также они установили транспарант, на котором красными и черными буквами написано «Лапша от Тимошенко». При этом на каждом пакете были указаны названия разных регионов Украины.

Постояв около часа, молодые люди взяли пакеты с лапшой, вышли на Крещатик и пытались вручить их сторонникам экс-премьер-министра. Вследствие этого возникло небольшое столкновение, которое пресекли работники милиции.