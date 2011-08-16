Балога сдал Пшонке главного «спасателя» Крыму

Министерство чрезвычайных ситуаций направило генеральному прокурору Украины материалы проверки соблюдения законодательства и служебной дисциплины должностными лицами Главного управления МЧС Украины в АР Крым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, соответствующее письмо подписал министр Виктор БАЛОГА на имя генпрокурора Виктора ПШОНКИ.

Как говорится в документе, подразделения министерства провели служебную проверку с целью подтверждения оперативной информации по поводу фактов злоупотреблений служебным положением начальником ГУ МЧС Украины в АР Крым генерал-майором службы гражданской защиты Александром НЕДОБИТКОВЫМ.

В ходе организованных встреч с сотрудниками главного управления и предпринимателями установлены факты периодических денежных взысканий с начальственного состава районных подразделений, определенного количества горюче-смазочных материалов, которые должны поступать в ГУ без соответствующего учета, установлены факты накопления средств на счетах фондов и компаний в АРК.

Кроме того, установлена побочная причастность начальника ГУ МЧС в Крыму к системе "поборов" с физических лиц-предпринимателей и юридических лиц при проведении проверок объектов, предоставления разрешений на начало работы.

Учитывая приведенные факты, В.БАЛОГА направил результаты проверки генпрокурору для решения вопроса по поводу возбуждения уголовного дела против начальника ГУ МЧС в АР Крым А.НЕДОБИТКОВА, отмечается в письме.