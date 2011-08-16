Тимошенко привезли в Печерский суд в 07.45

Печерский районный суд города Киева сегодня, 16 августа, продолжит рассмотрение по существу уголовного дела, возбужденного в отношении лидера партии «Батьківщина», экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня ее доставили из Лукьяновского следственного изолятора в здание Печерского суда на Крещатике в 07.45. Лидера партии «Батьківщина» встретили участники акции протеста, которая проходит в эти дни в центре Киева.

Во дворе суда утром выстроилась очередь журналистов, которые освещают ход судебного процесса. Однако представители спецподразделения МВД «Грифон» до сих пор не пропускают их в зал, обещая открыть дверь лишь 09.15. Учитывая, что заседание суда сегодня начнется в 09.30, времени для размещения журналистов будет очень мало.

В сообщении напоминается, что вчера на заседании судья Родион КИРЕЕВ вновь отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов экс-премьера об изменении ей меры пресечения.

Также вчера Р.КИРЕЕВ не удовлетворил ходатайства стороны защиты о привлечении к процессу свидетелей: он «пришел к заключению», что ходатайство является преждевременным и не подлежит удовлетворению. При этом сторона государственного обвинения не только вызывает уже заявленных свидетелей, но и хлопочет о привлечении новых.

Так, вчера суд согласился заслушать в качестве свидетеля министра энергетики и угольной промышленности Ю.БОЙКО, в то же время в удовлетворении ходатайства о привлечении бывших правительственных чиновников Григория НЕМЫРИ, Петра КРУПКО, Людмилы ДЕНИСОВОЙ, Игоря УМАНСКОГО, Ивана ВАСЮНИКА, Николая КУЙБИДЫ и других свидетелей защиты категорически отказал.