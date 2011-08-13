Эксперты: суд над Тимошенко подрывает переговоры с ЕС

Специалисты по вопросам европейской интеграции заявляют, что события, связанные с судом и взятием под стражу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, негативно повлияют на переговорный процесс с ЕС и на реализацию определенных Украиной внешнеполитических приоритетов.

Об этом участники Общественного экспертного совета при Украинской части Комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС заявили в Отрытом письме к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, текст которого передан УНИАН.

В частности, в письме отмечено, что «сигналы, полученные от международных институтов и стран - членов ЕС, недвусмысленно свидетельствуют о том, что политически мотивированный суд над лидерами оппозиции может стать той "красной линией", при пересечении которой невозможно будет надеяться на реализацию амбициозных планов Украины в европейском направлении.

Эксперты считают, «что новый виток политического конфликта на фоне второй волны глобального экономического кризиса, который поднимается и вряд ли обойдет Украину, впоследствии может перерасти в новое общественное противостояние или прямое противоборство власти с собственным народом».

Авторы письма призвали Президента вернуть Украину на европейский путь развития, чтобы проевропейская риторика власти не расходилась с реальными действиями, а внутриполитические конфликты решались способом, который бы не подвергал сомнению искренность европейских стремлений Украины и понимание властью базовых демократических ценностей.