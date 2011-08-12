СМИ: Милицию дрессируют разганять уличные акции (видео)

Украинская милиция усиленно тренируется действовать во время массовых акций, в частности – останавливать уличные беспорядки.

Об этом сообщает украинская служба радиостанции "Свобода".

В спецподразделениях "Беркут" такие учения проходят еженедельно. В МВД объясняют это подготовкой к чемпионату Евро-2012, который продлится всего лишь месяц. Впрочем, из неофициальных источников известно, что разгонять массовые акции готовятся и в других городах. Правозащитники и представители оппозиции говорят, что таким образом силовые ведомства готовятся противодействовать акциям протеста против действующей власти.

Киевская милиция, в целом, и ее специальные подразделения, в частности, едва ли не лучше всех в Европе подготовлены к действиям в условиях массовых уличных акций, заявил председатель пресс-службы управления МВД в Киеве Владимир ПОЛИЩУК. По его словам, эти навыки правоохранители регулярно отрабатывают более 10 лет, начиная с акций "Восстань, Украина!" и "Украина без Кучмы".