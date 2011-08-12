Суд запретил фото- и видеосьемку заседания по жалобе Тимошенко

Апелляционный суд Києва запретил фото- и видеосъемку заседания, в ходе которого рассматривается жалоба экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на решение Печерского райсуда столицы о ее аресте.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение Апелляционный суд Киева принял в начале заседания.

Как сообщалось, Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы Ю.ТИМОШЕНКО на ее арест.

Экс-премьера не привезли из СИЗО в суд, хотя она накануне подавала заявление в суд и руководству СИЗО с просьбой разрешить ей присутствовать на судебном заседании по ее жалобе.

Печерский районный суд Киева с конца июня рассматривает уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО, которое Генпрокуратура обвиняет в превышении власти при заключении газовых контрактов с РФ в 2009 году.

5 августа суд принял решение об изменении меры пресечения в отношении Ю.ТИМОШЕНКО с подписки о невыезде на арест. После этого защита Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла ходатайство об освобождении экс-премьера из-под стражи, однако Печерский суд каждый раз отказывал в его удовлетворении.