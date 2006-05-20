Заместитель руководителя Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО объясняет, почему БЮТ категорически против коалиции с Партией регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, сегодня на встрече со студентами волынских вузов, Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что европейские стандарты в политике и принципы цивилизованной европейской демократии должны быть в основе не только формальных коалиционных договоренностей, а прежде всего - в практике деятельности парламентского большинства и нового правительства.

Заместитель руководителя БЮТ отметил, что одним из определяющих аргументов Блока Юлии Тимошенко, который повлиял на решение не принимать участия в формировании коалиции с Партией регионов, стало то, что практика деятельности ведущих деятелей Партии регионов не отвечает общеизвестным европейским принципам. «Декларируя в своей программе равенство всех субъектов хозяйствования, на практике крупный бизнес, который больше всего сконцентрирован во фракции Партии регионов, продолжает требовать для себя соответствующих льгот и преференций», - отметил Н.ТОМЕНКО.

«Наша команда всегда отстаивала и начинала деятельность правительства ТИМОШЕНКО с того, что отменила какие-либо преференции для всех видов бизнеса, независимо от партийного или регионального признака. Мы стремились обязать всех платить одинаковые налоги», - напомнил Н.ТОМЕНКО.

Вместо этого сегодня, по его словам, получение крупным бизнесом сверхдоходов позволяет ему конвертировать эти средства в партийные, вкладывать в «подручные» СМИ, собственные спортивные команды и тому подобное. «Беспокоит также и то, что многие советники Президента считают, что с прежними олигархами и представителями финансово-политических группировок нужно работать на тех же условиях, как и ранее. Только теперь крупным предпринимателям предлагается частично «компенсировать» неуплаченные в бюджет средства благотворительными взносами на культуру», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Так, недавно в прессе почти одновременно появились два сообщения: заявление главы Государственной налоговой администрации о резком снижении поступлений в госбюджет из-за неуплаты налогов металлургическими предприятиями на 842 млн. грн. за четыре месяца текущего года, а также сообщения о создании компанией «Систем кепитал менеджмент» (владелец 90% акций – Ринат АХМЕТОВ) благотворительного фонда «Развитие Украины». Согласно информации СМИ, фонд под руководством Рината АХМЕТОВА принимает участие в реставрации «Софии Киевской», на которую благотворительный фонд «СКМ» уже перечислил 15 млн. грн. Также официальный сайт Партии регионов сообщает, что в управляющий орган фонда – правление – среди народных депутатов и менеджеров «СКМ» вошли также директор Института философии Мирослав ПОПОВИЧ и Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ, который баллотировался первым номером от «Нашей Украины» в Киевраду.

По мнению Н.ТОМЕНКО, подобная ситуация является ярким примером не европейской, а, скорее, кучмистской, политически-деловой практики. Ведь известно, что львиная доля металлургической промышленности в Украине, которая, по словам руководителя ГНАУ, существенно уменьшила отчисление налогов в госбюджет, контролируется компанией Рината АХМЕТОВА «СКМ».

«Поэтому БЮТ категорически против того, чтобы Партия регионов принимала участие в формировании демократической коалиции. Ведь практика их деятельности является очень далекой от задекларированных ими ценностей демократии и, скорее, напоминает лоббизм крупного бизнеса. Я надеюсь, что воспитание оппозиционной деятельностью для Партии регионов будет чрезвычайно полезным, и уже в ближайшее время она не только в своей программе, но и на практике начнет исповедовать европейские стандарты», - заключил Н.ТОМЕНКО.