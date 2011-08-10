За освобождение Тимошенко собрали уже более 10 тысяч подписей

По всей стране создаются комитеты сопротивления диктатуре. А под ходатайством об изменении меры пресечения для Юлии ТИМОШЕНКО собрано уже более 10 тысяч подписей.

Об этом УНИАН сообщила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, которая 9 августа приняла непосредственное участие в создании комитета в Виннице.

«Считаю правильным создавать такие комитеты по всей стране. Я сейчас нахожусь в рабочей поездке по регионам и могу сказать, что Украина не будет спокойно сидеть и смотреть, как над лидером оппозиции чинят несправедливый суд», - сказала народный депутат.

Кроме того, продолжается сбор подписей под ходатайством об изменении меры пресечения для Юлии ТИМОШЕНКО. По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, собрано уже более 10 тысяч подписей.

«Адвокат Ю.ТИМОШЕНКО будет предъявлять их сегодня. Я надеюсь, что суд все-таки прислушается к голосу граждан Украины и отменит решение об аресте лидера БЮТ», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 10.00 начнется очередное заседание Печерского районного суда Киева по рассмотрению уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.