Кличко признал, что оппозиция, будучи властью, тоже не была святой

Виталий Кличко со своей партией УДАР готов выйти на уличные акции протеста в защиту демократии и считает, что без объединения оппозиционных сил Украина не сможет развиваться дальше. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Я не исключаю, наша политическая сила будет участвовать в политических акциях, но мы бы хотели использовать правовое поле и не выходить за его рамки", - отметил Кличко, сообщает ЛІГАБізнесІнформ. Вместе с тем, Кличко подчеркнул, что он не выступает в поддержку лично Тимошенко. "Я выступаю за цивилизованный диалог между властью и оппозицией. И использование сегодня судебной системы, которая полностью ангажирована, ставит вопрос, кто из представителей оппозиции может оказаться в местах лишения свободы следующим. Отсутствие диалога между властью и оппозицией - прямой путь к диктатуре", - сказал он.

По мнению Кличко, под уголовным делом Тимошенко "явно прослеживается политическая составляющая"

В то же время, Кличко констатировал, что методы, которые сегодня применяются к оппозиции не многим отличаются от тех, которые сама оппозиция, будучи властью, применяла к своим оппонентам.

Кроме того, по словам Кличко, сегодня проводятся консультации с представителями разных сил и партий на тему возможного объединения. "Надеюсь, в ближайшее время мы все сможем объединится вокруг одной темы - как мы сможем идти дальше. Скоро мы будем праздновать 20-ю годовщину независимости Украины и нам необходимо сделать анализ того, какие достижения мы имеем за эти годы. Думаю, что без объединения всех политических демократических сил мы не сможем дальше двигаться", - сказал он.