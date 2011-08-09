Харьковская Батькивщина устроилась митинговать рядом с кордонами милиции

Председатель харьковской областной организации политической партии ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ прибыл на площадь Свободы, где харьковская «Батьківщина» планирует начать бессрочную акцию протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, А.АВАКОВ продемонстрировал стражам порядка, которые отгородили площадь Свободы от митингующих, распечатку закона о свободе перемещения граждан.

Пока милиция блокирует проход активистов на площадь Свободы, они начали обустраивать палатки и звукоусиливающую аппаратуру на тротуаре по ул. Сумской, у выхода из метро «Университет».

В это время группа пикетчиков во главе с А.АВАКОВЫМ попыталась прорваться на территорию площади Свободы. Однако работники милиции заблокировали проход.

В это время на тротуаре по ул. Сумской собралось около 300 активистов ВО «Батьківщина». Они держат национальные флаги и символику Блока Юлии Тимошенко.

Судебный исполнитель зачитал митингующим постановление Харьковского окружного административного суда о запрещении ВО «Батьківщина», профсоюзу предпринимателей Харькова, общественной организации «Мы – харьковчане», городской организации политической партии «Народная самооборона» проводить акцию протеста. Между тем, активисты отметили, что решение суда касается не акции, которая сейчас проходит на площади Свободы, и передали судебному исполнителю дополнительные сообщения от разных общественных организаций о проведении акции протеста.

Митингующие прекратили попытки прорваться на площадь Свободы, и начали акцию протеста на тротуаре по ул. Сумской.