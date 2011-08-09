На Востоке и Юге стремительно растет недовольство ситуацией (опрос)

В июне 2011 года, впервые за год, среди вероятных избирателей «бело-голубого» политического направления количество недовольных ходом дел в стране превысило количество тех, кто положительно оценивает изменения - 42% против 31%. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Киевского международного института социологии, передает ZN.ua.

«Наиболее значимой тенденцией, наблюдавшейся на протяжении последнего политического сезона, является увеличение числа избирателей, недовольных развитием ситуации в стране», - отмечают социологи КМИС.

За последний год доля позитивных оценок ситуации в стране сократилась с 38% до 11%, одновременно доля негативных выросла с 35% до 63%.

В июне 2010 года положительных оценок хода дел было на 4% больше, чем отрицательных; в июне 2011 года отрицательных оценок на 52% больше, чем положительных.

По данным социологов, в течение минувшего политического сезона постепенно росло недовольство изменениями в стране среди вероятных избирателей «бело-голубого» политического направления. В июне 2010 года 14% вероятных избирателей этого политического направления негативно оценивали развитие дел в стране. В феврале 2011 года таких было 32%, в июне 2011 года — 42%.

Среди вероятных избирателей партий «оранжевого» политического направления доля недовольных ходом дел в стране увеличилось с июня 2010 года (65%) по февраль 2011 (79%). Однако статистически значимой разницы между размерами этой группы в феврале (79%) и июне (78%) выявлено не было.

Среди жителей макрорегионов Украины стремительный рост недовольства ходом дел в стране в течение года наблюдался в Южном (более чем вдвое: с 23% до 60%) и Восточном регионах (почти в три раза: с 16% до 46%).

КМИС включил в «бело-голубое» направление такие политические силы: Блок Литвина, «Единый центр», Коммунистическая партия Украины, Партия регионов, «Сильная Украина».

В «оранжевое» направление включены такие политические силы: Блок Юлии Тимошенко, «Фронт змін», «Громадянська позиція», партия «УДАР» Виталия Кличко, «Народна самооборона», Народний рух України, «Наша Україна», Українська народна партія, «За Україну!».

Последний опрос КМИС проводил 10-20 июня 2011 года. Методом интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих во всех областях Украины, в Крыму и в Киеве по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.