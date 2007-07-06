Литвин считает естественным, что помаранчевые друг друга ”кинут”

Лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН считает, что досрочные выборы в парламент неотвратимы, так как «ключевые политические игроки» уже договорились.

Об этом он заявил в интервью газете «Известия в Украине» (№115 от 6.07.2007г.).

«Более того, - добавил В.ЛИТВИН, - я думаю, они заключили секретные протоколы к своему «пакту», где расписали, как поделить власть и построить свои отношения до 2009 года».

В то же время В.ЛИТВИН считает «естественным», что «кто-то кого-то «кинет», и что все это прекрасно вписывается в сценарий грядущих президентских выборов, где снова на главную арену выйдет пара Виктор ЮЩЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ.

В этом контексте, отвечая на вопрос относительно лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН заявил: «Скоро мы станем свидетелями того, как против нее будут дружить все основные политические силы. И приложат все усилия, чтобы вывести, вытеснить ее за пределы «игрового политического поля».

В.ЛИТВИН однозначно утвердительно ответил на вопрос относительно участия в досрочных парламентских выборах своей политической силы, в то же время «сразу» предупредив: «Мы никогда не признаем выборы состоявшимися, если в парламент не пройдет блок, который я представляю». При этом «самоуверенность» своих слов он объяснил «серьезными социологическими исследованиями».