Тимошенко хотят взять на поруки сразу три церкви

Защита экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО заявила в суде повторное ходатайство об изменении меры пресечения для своей подзащитной мерой, не связанной с удержанием под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ заявил на основании обращения Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ.

Кроме того, Ю.СУХОВ передал суду обращения от Украинской православной церкви Киевского патриархата, от Римско-католической церкви, от Объединенной церкви евангелистов и христиан-баптистов о готовности «взять Ю.ТИМОШЕНКО на поруки и нести за нее ответственность».

«Я знаю, что таких обращений очень много, но сегодня утром возле суда была теснота, и я не смог передать все ходатайства. Поэтому после рассмотрения этого ходатайства я прошу сделать технический перерыв, чтобы я мог передать суду все обращения», - сказал Ю.СУХОВ.

В это время украинский политик и общественный деятель Левко ЛУКЬЯНЕНКО, который также находится в зале суда, с места сообщил судье, что также подготовил свое обращение о готовности взять Ю.ТИМОШЕНКО на поруки, чтобы ей изменили меру пресечения.

Ю.СУХОВ также сообщил, что соответствующее обращение о взятии на поруки подготовили народные депутаты Украины.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что поддерживает это ходатайство. «Я хочу поблагодарить всех святых отцов, всех, кто подписал соответствующие обращения. Это - большая честь для меня», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, представитель государственного обвинения, прокурор Александр МИКИТЕНКО заявил, что мотивация этого ходатайства созвучна с предыдущим заявлением Ю.СУХОВА об отмене меры пресечения Ю.ТИМОШЕНКО. «На данное время не появилось новых обстоятельств, которые свидетельствовали бы о наличии оснований для его удовлетворения. В связи с этим мы считаем, что для удовлетворения ходатайства нет оснований», - сказал А.МИКИТЕНКО.

В судебном рассмотрении уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 12.30.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий о делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ объявил перерыв для рассмотрения в совещательной комнате повторного ходатайства защиты Ю.ТИМОШЕНКО об изменении в отношении нее меры пресечения на основании обращений трех религиозных конфессий, а также Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЁВОЙ.

Во время перерыва Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокат Юрий СУХОВ остаются в зале судебного заседания.