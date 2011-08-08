Оппозиция создает Комитет сопротивления диктатуре

Представители оппозиционных парламентских партий начали создание Комитета сопротивления диктатуре в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам возле Печерского райсуда Киева сообщил один из лидеров фракции "БЮТ-Батьківщина" в Верховной Раде Сергей СОБОЛЕВ.

«Репрессии против общественных деятелей, аресты оппозиционных партийных лидеров стали для правящего режима средством устранения политических оппонентов, способом установления в Украине диктатуры», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Он отметил, что заявление о создании такого комитета подписали лидеры партий «Батьківщина», ПРП, «Народная самооборона», НРУ, Партии защитников Отечества, Европейской партии Украины, «Гражданской позиции», «Фронта Змін» и лидер парламентской фракции «Наша Украина».

Некоторые из лидеров этих партий подписали заявление о создании комитета непосредственно во дворе Печерского районного суда Киева.

После этого они прошли в зал суда, где рассматривается дело Ю.ТИМОШЕНКО.

Как отметил С.СОБОЛЕВ, комментируя создание Комитета сопротивления диктатуре, «это подтверждает, что демократические силы готовы объединяться не только тогда, когда тяжело кому-то одному, а когда тяжело всем».

По его словам, документ открыт к подписанию, в частности партиями, которые не представлены в парламенте.

В этом заявлении о создании Комитета сопротивления диктатуре содержится, в частности, призыв дать отпор попыткам «установления в Украине диктатуры».

«Мы требуем немедленного освобождения всех политических узников, возобновления открытых судебных рассмотрений и возвращения судебной системы Украины в правовое русло, а не использовать ее как средство расправы над оппонентами властного режима», - отмечается в заявлении.