У Тимошенко две соседки по камере

Уполномоченный по правам человека Нина КАРПАЧЕВА присоединится к ходатайству защиты Юлии ТИМОШЕНКО о смягчении для нее меры пресечения.

Об этом журналистам сообщил представитель омбудсмена Анатолий ПАЛИЙ после посещения Ю.ТИМОШЕНКО в Лукъяновском СИЗО в воскресенье, передает корреспондент УНИАН.

«Юлия Владимировна обратилась к омбудсмену в плане защиты ее прав как заключенной, в том числе о смягчении меры пресечения», - сказал А.ПАЛИЙ.

Он напомнил, что завтра состоится очередное судебное заседание по делу Ю.ТИМОШЕНКО и «на нем будут ходатайства как со стороны защиты Юлии Владимировны, так и Уполномоченный к этому процессу присоединится».

Рассказывая об условиях содержания Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО, А.ПАЛИЙ отметил, что по ее словам, с ней ведут себя достаточно учтиво и выразила благодарность руководителю и персоналу СИЗО.

Представитель омбудсмена прибавил, что сегодня руководитель СИЗО лично, невзирая на то, что находится в отпуске, встретился с Ю.ТИМОШЕНКО и поинтересовался условиями ее содержания.

А.ПАЛИЙ отметил, что лидер «Батькивщины» находится в камере еще с двумя женщинами и не выражала пожеланий о переводе ее в одиночную камеру.

Представитель Уполномоченного по правам человека прибавил, что Ю.ТИМОШЕНКО чувствует себя хорошо и по-боевому.