Яценюк пообещал летать только эконом-классом

Министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк во время своего визита в Сербию пообещал журналистам начать экономить на своих зарубежных визитах, летая эконом-классом. «Будем летать бизнесом, когда решим все проблемы материально-технического обеспечения министерства, - заявил глава МИД. - Вот тогда будем летать бизнесами, чартерами, чем хотите, будем летать». Тема самолетов, отмечает корреспондент УНИАН, преследовала делегацию во течение всей командировки…

Во время неформальной встречи с журналистами, которая, следуя последней политической моде в Украине, заданной Президентом, проходила не в зале, а на улице, всех слегка напряг пролетевший прямо над головами журналистов самолет, распыляющий вещество, уничтожающее комаров. «Нельзя ли договориться, чтобы он летал немного выше», – шутил министр.

А на обратном пути в Киев в полете отказал один из двигателей министерского самолета, что заставило лично министра чрезвычайных ситуаций Нестора Шуфрича примчаться в аэропорт и проверить, не диверсия ли это…

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