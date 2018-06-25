Яценюк покатался на «Хаммере» и пообещал летать эконом-классом

Визит Арсения Яценюка в Сербию совпал с его стодневкой на посту министра иностранных дел. Что дало повод журналистам, сопровождавшим главу внешнеполитического ведомства, сравнивать работу первого в истории Украины министра – некадрового дипломата с его предшественниками. Нужно отметить, что при отсутствии определенного дипломатического опыта, Арсению Петровичу не занимать активности и легкости на подъем. За первые сто дней на посту министра Яценюк совершил около двадцати визитов.

В Косово министр прибыл при непростых обстоятельствах: накануне информагентства передали трагическую информацию о гибели в автокатастрофе одного украинского миротворца и трех пострадавших. Поэтому посещения американской военной базы «Бондстил» в Косово, где дислоцируется и украинский миротворческий батальон, была одним из главных пунктов программы.

Из политических встреч особое место занимал диалог с коллегой – министром иностранных дел Сербии Вуком Еремичем (кстати, он на год моложе Яценюка – главному дипломату Сербии всего 32 года). «Молодые министры способны делать, с одной стороны, консервативные шаги, а с другой – прогрессивные вещи», – сказал Яценюк после переговоров. И не обманул ожиданий, сделав, по сути, сенсационное заявление о том, что Украина готова присоединиться к резолюции Совета Безопасности ООН о предоставлении Косово суверенного статуса, если такой документ будет принят.

«В случае, если резолюция будет принята, и та конечная точка, которая определена планом Ахтисаари и которая поддерживается Украиной, а именно суверенный статус Косово, будет поддержана Советом Безопасности, – Украина немедленно поддержит такую резолюцию и будет ее в полном объеме выполнять", – заявил он.

До сих пор украинские дипломаты публично занимали гораздо более осторожную позицию в вопросе автономии Косово. Отстраненность украинского МИДа можно понять – признание независимости Косово может стать поводом для усиления сепаратистских настроений на постсоветском пространстве, в частности в Молдове и Закавказье. Поэтому дипломаты неоднозначно оценивают заявления министра.

В ходе переговоров украинский и сербский министры также договорились подписать в течение года 10 соглашений о сотрудничестве в разных сферах и уже в ближайшее время провести заседание смешанной правительственной комиссии по вопросам экономического и научно-технического сотрудничества.

И хотя министры много говорили о желании работать совместно, тем не менее, пути решения проблемы Косово они видят по-разному. Еремич категорично заявил, что Сербия не признает независимость края. «Сербия не рассматривает ни при каких условиях вопрос о независимости Косово», – отчеканил он. Говоря о проблеме определения статуса края, Яценюк высказал мнение о том, что было бы неплохо еще раз провести переговоры на двустороннем уровне. «Может быть, еще не все дипломатические способы и методы исчерпаны», – считает он. Украину, как и все европейские государства, не может не волновать проблема Косово. Тем более там находятся украинские миротворцы – 179 человек в составе многонациональных сил под проводом НАТО (КФОР), а 118 украинцев служит в составе полицейской миссии.

В Косово министр встретился со специальным представителем Генерального Секретаря ООН в крае, главой миссии Йоахимом Рюккером и командующим КФОР Роландом Катером. Они высоко оценили уровень подготовки украинских миротворцев. На американской базе «Бондстил» украинская делегация проведала украинского миротворца, которому ампутировали кисть руки. Тема безопасности миротворцев была одной из ключевых во время всех встреч в Косово.

Миротворцы предложили министру проехаться на «Хаммере», и он сразу же сел за руль и сделал пару кругов.

Во время неформального общения с журналистами Яценюк подвел итог своей первой стодневки. Опроверг слухи о том, что делает свои заявления, в том числе и по Косово, экспромтом и что никогда не читает подготовленные МИДовцами доклады: «Это неправда. Я читаю все, что мне дают, что-то спрашиваю, запоминаю, а потом беру листочек и пишу сам себе доклад, базируясь на тех материалах, которые мне дали».

И, следуя практике коллег – западных дипломатов, – пообещал экономить на своих зарубежных визитах, летая эконом-классом. «Будем летать бизнесом, когда решим все проблемы материально-технического обеспечения министерства. Вот тогда будем летать бизнесами, чартерами, чем хотите, будем летать». Кстати, тема самолета преследовала делегацию во время всей командировки.

Во время неформальной встречи с журналистами, которая, следуя последней политической моде в Украине, заданной Президентом, проходила не в зале, а на улице, всех слегка напряг пролетевший прямо над головами журналистов самолет, распыляющий вещество, уничтожающее комаров. «Нельзя ли договориться, чтобы он летал немного выше», – шутил министр.

«Тема самолета» имела свое продолжения и во время возвращения делегации в Киев. В полете отказал один из двигателей, что заставило лично министра чрезвычайных ситуаций Нестора Шуфрича примчаться в аэропорт и проверить, не диверсия ли это. Но сейчас стало известно, что причиной неисправности двигателя могло быть попадание стружки.

Светлана Артеменко

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