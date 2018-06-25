Яценюк покатался на «Хаммере» и пообещал летать эконом-классом
«Будем летать бизнесом, когда решим все проблемы материально-технического обеспечения министерства. Вот тогда будем летать бизнесами, чартерами, чем хотите, будем летать». Тема самолета преследовала Яценюка …
Визит Арсения Яценюка в Сербию совпал с его стодневкой на посту министра иностранных дел. Что дало повод журналистам, сопровождавшим главу внешнеполитического ведомства, сравнивать работу первого в истории Украины министра – некадрового дипломата с его предшественниками. Нужно отметить, что при отсутствии определенного дипломатического опыта, Арсению Петровичу не занимать активности и легкости на подъем. За первые сто дней на посту министра Яценюк совершил около двадцати визитов.
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Из политических встреч особое место занимал диалог с коллегой – министром иностранных дел Сербии Вуком Еремичем (кстати, он на год моложе Яценюка – главному дипломату Сербии всего 32 года). «Молодые министры способны делать, с одной стороны, консервативные шаги, а с другой – прогрессивные вещи», – сказал Яценюк после переговоров. И не обманул ожиданий, сделав, по сути, сенсационное заявление о том, что Украина готова присоединиться к резолюции Совета Безопасности ООН о предоставлении Косово суверенного статуса, если такой документ будет принят.
«В случае, если резолюция будет принята, и та конечная точка, которая определена планом Ахтисаари и которая поддерживается Украиной, а именно суверенный статус Косово, будет поддержана Советом Безопасности, – Украина немедленно поддержит такую резолюцию и будет ее в полном объеме выполнять", – заявил он.
До сих пор украинские дипломаты публично занимали гораздо более осторожную позицию в вопросе автономии Косово. Отстраненность украинского МИДа можно понять – признание независимости Косово может стать поводом для усиления сепаратистских настроений на постсоветском пространстве, в частности в Молдове и Закавказье. Поэтому дипломаты неоднозначно оценивают заявления министра.
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И хотя министры много говорили о желании работать совместно, тем не менее, пути решения проблемы Косово они видят по-разному. Еремич категорично заявил, что Сербия не признает независимость края. «Сербия не рассматривает ни при каких условиях вопрос о независимости Косово», – отчеканил он. Говоря о проблеме определения статуса края, Яценюк высказал мнение о том, что было бы неплохо еще раз провести переговоры на двустороннем уровне. «Может быть, еще не все дипломатические способы и методы исчерпаны», – считает он. Украину, как и все европейские государства, не может не волновать проблема Косово. Тем более там находятся украинские миротворцы – 179 человек в составе многонациональных сил под проводом НАТО (КФОР), а 118 украинцев служит в составе полицейской миссии.
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Во время неформального общения с журналистами Яценюк подвел итог своей первой стодневки. Опроверг слухи о том, что делает свои заявления, в том числе и по Косово, экспромтом и что никогда не читает подготовленные МИДовцами доклады: «Это неправда. Я читаю все, что мне дают, что-то спрашиваю, запоминаю, а потом беру листочек и пишу сам себе доклад, базируясь на тех материалах, которые мне дали».
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Во время неформальной встречи с журналистами, которая, следуя последней политической моде в Украине, заданной Президентом, проходила не в зале, а на улице, всех слегка напряг пролетевший прямо над головами журналистов самолет, распыляющий вещество, уничтожающее комаров. «Нельзя ли договориться, чтобы он летал немного выше», – шутил министр.
«Тема самолета» имела свое продолжения и во время возвращения делегации в Киев. В полете отказал один из двигателей, что заставило лично министра чрезвычайных ситуаций Нестора Шуфрича примчаться в аэропорт и проверить, не диверсия ли это. Но сейчас стало известно, что причиной неисправности двигателя могло быть попадание стружки.
Светлана Артеменко
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