Прогноз от Азарова: гречка подешевеет

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует снижение цен на гречку. Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, ссылаясь на заявление премьер-министра в ходе рабочей поездки в Винницкой области.

По мнению Н.АЗАРОВА, перепроизводство гречихи в текущем году обязательно приведет к снижению цены на эту крупу.

Относительно цен на сахар, зерно и другую продукцию агропрома Н.АЗАРОВ подчеркнул, что сегодня их стоимость обеспечивает «нормальную рентабельность» сельскохозяйственного производства.

Касательно цен на сахар премьер-министр отметил, что производитель сахара также должен иметь прибыль для модернизации производства, а интересы потребителя будут защищены повышением заработной платы.

Н.АЗАРОВ также сообщил, что в текущем году ожидается произвести свыше 2 млн. тонн сахара (в 2010 г. - 1,7 млн. тонн), в связи с чем правительство планирует закупить в госрезерв 400 тыс. тонн сахара.