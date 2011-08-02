Сегодня Азаров проверит состояние сахарной свеклы
06:13, 02 августа 2011Политика
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В рабочем плане - Винницкая область
Во вторник, 2 августа, премьер-министр Николай АЗАРОВ совершит рабочую поездку в Винницкую область.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.
Как отмечается в сообщении, во время пребывания в Винницкой области председатель правительства проведет ряд встреч с руководством региона, в ходе которых, в частности, будут обсуждаться вопросы сбора и хранения урожая.
Кроме того, Н.АЗАРОВ проверит состояние посевов сахарной свеклы и подготовку к сбору урожая и ознакомится со строительством овоще- и фруктохранилищ в Виннице.
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