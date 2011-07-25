Адвокат Тимошенко: нет смысла участвовать в таком фарсе, но...

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что завтра вместе со своими защитниками примет участие в заседании Печерского районного суда Киева во время допроса свидетелей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам после очередного судебного заседания.

«Мы придем все - защита также будет принимать участие, и мы будем требовать ознакомления с делом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что фактически адвокаты не знакомы с обстоятельствами обвинений.

«Не имея достаточных знаний фактических обстоятельств, не имея возможности ознакомиться с материалами уголовного дела защите, скорее всего, нет никакого смысла принимать участие в таком фарсе, как допрос свидетелей, при незнании материалов дела. Юлия Владимировна, к сожалению, обязана присутствовать на судебном заседании», - объяснил он.

Адвокат Николай СИРЫЙ добавил, что защита Ю.ТИМОШЕНКО будет прилагать максимальные усилия для того, чтобы убедить общество в ее невиновности.

«Потому что суд убеждать нет смысла, он нас не слышит. По крайней мере, пока мы будем действовать в пределах процессуальных прав и до конца будем доводить надлежащую адвокатскую позицию», - подчеркнул адвокат Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ объявил перерыв в заседании суда по рассмотрению дела против Ю.ТИМОШЕНКО до 11.00 26 июля.

Такое решение судья вынес после того как Ю.ТИМОШЕНКО опять заявила о необходимости предоставления ее адвокатам дополнительного времени на ознакомление с материалами дела и невозможности давать показания из-за неподготовленности ее защитников.

Судья Р.КИРЕЕВ в ответ на месте принял решение об изменении порядка исследования доказательств по делу. «Суд постановил: изменить порядок исследования доказательств: сначала допросить свидетелей, рассмотреть письменные доказательства, а затем заслушать показания подсудимой. В связи с изменением порядка исследования доказательств и необходимости времени для того, чтобы вызвать свидетелей, в судебном заседание объявляется перерыв до 26 июля 11.00», - постановил Р.КИРЕЕВ.