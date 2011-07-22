Золотой смеситель Януковича (фото)

В распоряжении "Украинской правды" оказалась фотография, сделанная одним из строителей с помощью мобильного телефона на главном объекте "Межигорья" - в пятиэтажном особняке, построенном по технологии финской фирмы "Хонка".

Смеситель в форме лебедя – позолоченный, ручной работы. Сейчас смесители-лебеди очень актуальны в Италии и Испании, которые являются законодателями моды в домашнем декоре

"Украинская правда" нашли подобные смесители в каталоге от испанского производителя элитной сантехники Bronces Мestre.

Как видно на фото, смеситель выполнен в классическом стиле, краны позолоченные, с крупными кристаллами Swarovski. Цена колеблется от 2 до 4 тысяч евро.

На прошлой неделе Агентство France Presse опубликовало материалсо ссылкой на свои источники среди строителей, где оценило в 350 тысяч евро отделку санузла Януковича в главном доме на территории "Межигорья".

В частности, там сказано, что это помещение отделано полудрагоценными камнями.

Но пресс-секретарь Президента Дарка Чепак опровергла информациюзарубежных СМИ, заявив, "что никакой необычной роскоши в доме Президента нет".