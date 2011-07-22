Всемирный конгресс украинцев возмущен ситуацией в Одессе

Всемирный конгресс украинцев выражает глубокую обеспокоенность введением русификации, очернением истории Украины, пренебрежением национально-культурным наследием украинского народа, ведением открытой антиукраинской пропаганды, разжиганием межнациональной вражды и осуществлением физического и морального давления на украинских общественных деятелей в Одессе.

Как сообщили УНИАН во ВКУ, об этом говорится в письме Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с копией Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Нине КАРПАЧЁВОЙ.

ВКУ привлек внимание к тому, что информацию о вышеназванных антиукраинских и антиконституционных действиях в Одессе также представляют украинские медийные средства.

Одним из позорных фактов ВКУ назвал вытеснение из разных сфер общественной жизни Одессы украинского языка как единственного государственного и вместо этого внедрение русского. Подтверждением этого являются действия власти Одессы во главе с ее городским председателем Алексеем КОСТУСЕВЫМ, членом Партии регионов, по требованию которого в декабре 2010 года в мэрии было введено русскоязычное делопроизводство, а решением депутатов городского совета введено ведение заседаний городского совета исключительно на русском языке. Продолжением таких действий стало июньское решение местных властей о лишении всех 124 школ Одессы статуса украиноязычных и, вместо этого, предоставление им статуса двуязычных, подчеркивают во ВКУ.

Авторы письма отметили, что представители местных властей Одессы открыто демонстрируют пренебрежительное отношение к известным историческим фигурам и всяческими действиями мешают их увековечение. Об этом, в частности, свидетельствует решение городского совета от 28 февраля 2011 года об отказе установления в Одессе памятника последнему кошевому атаману Запорожской Сечи св. Петру Калнишевскому, принятое вопреки предыдущим решениям о его сооружении. «Невероятно, что во время обсуждения причин для отказа в установлении памятника св. Петру Калнишевскому в Одессе доминировало мнение о том, что он был врагом Российской империи», заявляют во ВКУ.

Кроме того, в ВКУ привлекли внимание к «грубым передачам одесского телеканала АТВ, который продолжает распространять антиукраинскую пропаганду, разжигая межнациональную вражду и создавая социальную напряженность и общественное противостояние, а также очерняя Украинскую православную церковь Киевского партиархата, Всемирный конгресс украинцев, историю Украины и ее выдающиеся исторические личности».

ВКУ осудил антиукраинские и антиконституционные действия в Одессе и призвал Президента В.ЯНУКОВИЧА как гаранта Конституции Украины и Уполномоченного ВР по правам человека Н.КАРПАЧЁВУ обеспечить неуклонное соблюдение положений Основного Закона, в частности, статей 10 и 11, которые утверждают, что: “Статья 10. Государственным языком в Украине является украинский язык. [...] Статья 11. Государство способствует консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры [...].”

ВКУ также призвал как можно быстрее расследовать все вышеупомянутые действия и прекратить в Одессе русификацию, в частности, не позволить вытеснения единственного государственного языка из сферы государственного управления и образования; обеспечить полное соблюдение одесским телеканалом АТВ действующего законодательства Украины в сфере средств массовой информации и прекратить антиукраинскую пропаганду, которая разжигает вражду, а также обеспечить в Одессе соблюдение основных прав и свобод человека.