Крымская оппозиция поддержала инициативу НУ по защите честных выборов

Крымские организации оппозиционных партий поддержали инициативу «Нашей Украины» создать Комитет защиты честных выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», 18 июля в Симферополе по инициативе крымской организации этой партии состоялась первая рабочая встреча на местном уровне представителей оппозиционных политических сил, а также общественных организаций относительно «инициативы 12 июля» с целью защиты свободного волеизъявления граждан Украины на выборах народных депутатов в 2012 году.

Участие во встрече приняли представители крымских организаций партии «Наша Украина», партии «Фронт Змін», Украинской народной партии, Конгресса украинских националистов, Всеукраинского объединения «Свобода», а также уполномоченный представитель Меджлиса крымских татар, представители Української громади Криму, Всекрымского общества ученых и «Южного щита».

«Наша Украина» сообщает, что участники встречи поддержали идею создания межпартийного Комитета защиты честных выборов, членство в котором было бы открытым для всех желающих, в том числе общественных организаций.

Участники встречи также создали крымскую рабочую группу, главными задачами которой должны стать организация «качественного процесса наблюдения против возможных махинаций и фальсификаций, координация действий в контексте формирования избирательных комиссий, работы наблюдателей, а также сотрудничество с международными организациями, которые будут осуществлять наблюдение за избирательным процессом», говорится в сообщении.

На встрече, кроме того, договорились способствовать согласованию принципов участия представителей оппозиционных политических сил в выборах и согласована необходимость проведения регулярных встреч по координации совместных действий, которые будут способствовать консолидации демократических сил в интересах граждан и государства.

Участники встречи также создали общественный организационный комитет по вопросам подготовки и проведения мероприятий по празднованию 24 августа Дня Независимости Украины в Крыму.