Тимошенко объяснила, зачем ей американские адвокаты

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что суд отказал в привлечении американских адвокатов к судебному процессу из-за страх, что мировое сообщество узнает всю правды о судилище, которое совершает власть Украины.

Как сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила журналистам сегодня после судебного заседания.

"Они (власть) боятся того, что мир непосредственно через этих людей будет владеть информацией о каждой секунде этого судилища и этой расправы. Поэтому они не допустили этих адвокатов", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, сегодня суд частично удовлетворил ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО о допуске к участию по делу новых защитников. В частности, в допуске было отказано американским адвокатам Марку ФЕЛДМАНУ и Роджеру ЭНОКУ. В то же время судья принял решение о допуске к участию в судебном процессе адвокатов Александра ПЛАХОТНЮКА и Николая СЕРОГО.