Турчинов прогнозирует «настоящее объединение» оппозиции

Первый заместитель лидера партии "Батькивщина" Александр ТУРЧИНОВ считает, что объединение настоящих оппозиционных сил должно произойти к осени.

Об этом он заявил в интервью «5 каналу».

По словам А.ТУРЧИНОВА, сегодня крайне необходимо защитить в Украине возможность иметь «хоть какие-то права и свободы».

Он отметил, что такие сложные условия, в которые поставлена "Батькивщина", демонстрируют, кто сегодня в Украине является реальной оппозицией. При этом, добавил А.ТУРЧИНОВ, многие политические силы сегодня солидарны с "Батькивщиной".

"Во время митингов и марафонов, и во время шествия, которое состоялось на минувшей неделе по центральным улицам Киева, кроме флагов "Батькивщины", развевались флаги и Народного Руха, и «Народной самообороны», и партии "Реформы и порядок", выходили поддерживать нас представители "Фронта Змін", приходил на (судебный) процесс Анатолий ГРИЦЕНКО", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, именно в таких экстремальных условиях все должны увидеть, кто есть кто: "кто делает какие-то непонятные круглые столы, перед этим проголосовав за пенсионную реформу, и говорит об объединении оппозиции, а кто реально объединяется накануне очень серьезных испытаний".

«Единением реальной политической оппозиции, тех политических сил, которые готовы стать в переломе за Украину, я считаю, и должен завершиться летний период и начаться осеннее наступление», сказал А.ТУРЧИНОВ.