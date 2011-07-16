Тимошенко благодарна России за то, что она вмешалась в ее дело

«Я благодарна Минобороны РФ за то, что они прислали это письмо с долгами. Меня пробовали обвинить в том, что я сдала интересы страны в обмен на списание долгов ЕЭСУ. Минобороны России таким образом письменно огласило, что это неправда», - заявила экс-премьер Юлия Тимошенко в интервью журналу «Корреспондент».

Как известно, ранее по существующему запросу украинского правительства Минобороны РФ направило письмо, якобы подтверждающее наличие долгов ЕЭСУ перед этим ведомством (впрочем, трактовки содержания документа расходятся). В настоящий момент украинская сторона использует данное письмо в обвинительных материалах по делу Юлии Тимошенко.

«Я не первый раз сталкиваюсь с ситуацией, когда властные режимы в борьбе со мной терпят бедствие и обращаются за гуманитарной помощью…. Но я хочу, чтобы теперь, все, кто имел наглость заявлять, что я – рука Москвы, хором извинились», - сказала Тимошенко.

Вместе с тем, комментируя свои отношения с Путиным, Тимошенко назвала их не дружескими, но «прагматичными». Каждый, мол, отстаивает свой национальный интерес.

Левый берег