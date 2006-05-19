СПУ отдала свое право КПУ

Фракция СПУ приняла решение предложить включить в состав Временного президиума Верховной Рады Украины представителя Коммунистической партии Украины, тем самым делегировать КПУ свое право на вхождение в президиум.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции Социалистической партии Украины, речь идет о том, что в соответствии с новым Регламентом ВР Временный президиум формируется из представителей первых четырех политических сил, избранных в парламент, и председателя подготовительной депутатской группы. Фракция Коммунистической партии получила пятый результат и, соответственно, не может делегировать в президиум своего представителя.

Представитель Социалистической партии Украины народный депутат Иван БОКИЙ, избранный председателем подготовительной депутатской группы для организации и проведения пленарных заседаний первой сессии Верховной Рады Украины V созыва, в соответствии с п.1 ст. 18 Регламента ВР автоматически становится членом Временного президиума первой сессии новоизбранного парламента.

Поэтому, по мнению фракции СПУ, для обеспечения демократичности процесса президиум должен быть сформирован из представителей всех пяти политических сил, прошедших в парламент на выборах 2006 года.