Брифинг Лубкивского и Полуденного

В пятницу, 19 мая, в 12:00 в Секретариате Президента (ул. Банковская, 11) состоится брифинг советника Президента Украины – руководителя Главной службы гуманитарной политики Маркияна ЛУБКИВСКОГО и советника Президента Украины – руководителя Главной службы гуманитарной политики и Николая ПОЛУДЁННОГО. Об этом сообщает Официальное Интернет-представительство главы государства. Аккредитация представителей СМИ проводится по телефонам: 255-65-01, 255-78-44, 255-63-18.

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