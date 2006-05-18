Брифинг Лубкивского и Полуденного
18:22, 18 мая 2006Политика
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В пятницу, 19 мая, в 12:00 в Секретариате Президента (ул. Банковская, 11) состоится брифинг советника Президента Украины – руководителя Главной службы гуманитарной политики Маркияна ЛУБКИВСКОГО и советника Президента Украины – руководителя Главной службы гуманитарной политики и Николая ПОЛУДЁННОГО.
Об этом сообщает Официальное Интернет-представительство главы государства.
Аккредитация представителей СМИ проводится по телефонам: 255-65-01, 255-78-44, 255-63-18.
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