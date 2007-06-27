Богатырева призывает коалицию принять последнее мужественное решение

14:48, 27 июня 2007
Политика
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Лидер фракции хочет готовиться к выборам

БогатыреваЛидер фракции Партии регионов, координатор коалиции Раиса БОГАТЫРЁВА призывает коллег по партии и коалиции принять политическое и регламентное решение о прекращении заседаний и работе Верховной Рады и переходе к организации избирательного процесса.

Об этом говорится в заявлении Р.БОГАТЫРЁВОЙ, текст которого передан УНИАН.

“Единственным выходом из стремительного сползания, которое становится падением в еще более глубокий кризис, является принятие решения всеми политическими силами о проведении внеочередных выборов в парламент 30 сентября 2007 года”, - убеждена Р.БОГАТЫРЁВА.

Она считает, что “продолжение политики неопределенности порождает неуверенность у наших сторонников и создает подозрения у наших оппонентов”.

Как отметила Р.БОГАТЫРЁВА, “позиция лидера партии, председателя Верховной Рады оформлены их подписями в обязательстве поддержать Президента в проведении внеочередных выборов в парламент”. Она отметила, что “отступать назад невозможно – это путь к силовому, неконтролированному развитию событий в Украине”. “Мы как партия власти не имеем на это ни политического, ни морального права. И не можем взять на себя такую ответственность”, - подчеркнула лидер фракции Партии регионов.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, “идти дальше другим путем – по решению судов, парламента, ЦИК для переформатирования состава ВР – нереалистично”. Координатор коалиции считает, что “полномочность ВР будет находиться всегда под высоким сомнением, не только учитывая спорное право, но и потому, что оппозиция в парламент уже не вернется. На ее стороне будет Президент Украины”. Все это, заявила Р.БОГАТЫРЁВА, “может породить непрогнозируемый процесс возникновения реального двоевластия и двух Украин на фоне очередной рубки”.

Как подчеркнула Р.БОГАТЫРЁВА, “наши партнеры – Социалистическая и Коммунистическая партии – влиятельные и традиционные представители украинского народа”. “На внеочередных выборах мы будем вместе в одном национально-политическом фронте борьбы за новое качество демократии и правовое и социальное Украинское государство”, - сказала она.

Р.БОГАТЫРЁВА выразила убеждение, что «мы вернемся в национальное законодательное собрание украинцев с убедительным политическим большинством мандатов их доверия, и создадим еще более сильное и эффективное новое правительство во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ».

В этой связи Р.БОГАТЫРЁВА заявляет о необходимости «принять последнее мужественное решение, которое укажет нам дорогу в будущее: идти на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 30 сентября 2007 года”. По ее убеждению, “это сохранит доверие, добавит мотивацию для поисков единства политической системы власти, сделает нашими активными партнерами украинский народ”.

 

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