Регионалы утверждают, что в сельсовете на Киевщине заблокировали депутатов

Представители Партии регионов не захватывали помещения сельского совета села Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевской областной организации Партии регионов, переданной агентству УНИАН по поводу информации, распространенной в некоторых СМИ.

«Группа депутатов сельского совета, действительно, прибыла к сельсовету сегодня около четырех часов утра, после того, как получила сообщение, что оттуда неизвестные выносят документы», - отмечается в сообщении.

При этом в областной организации ПР объясняют, что такое развитие событий было вызвано тем, что еще 29 июня внеочередная сессия Софиевско-Борщаговского сельсовета выразила недоверие председателю и приняла решение о досрочном прекращении его полномочий. За это проголосовали 23 депутата (среди них только 12 – представители Партии регионов) из 32, зерегистрированных на заседании сессии. «Позже Киево-Святошинский районный суд подтвердил легитимность решения сессии сельсовета. В то же время исполнение обязанностей сельского председателя было возложено на секретаря сельского совета», - отмечают в Партии регионов.

Относительно ситуации, сложившейся в сельсовете, в сообщении отмечается, что «после того, как депутаты прибыли к зданию сельского совета, их заблокировали сторонники бывшего председателя. Сейчас на месте события находятся работники правоохранительных органов, которые проверяют информацию о возможном похищении документации сельского совета».

Справка УНИАН. Сегодня «Украинская правда» со ссылкой на жителей села сообщила, что в Софиевской Борщаговке Партия регионов пыталась захватить местный совет, чтобы выразить недоверие председателю сельсовета.