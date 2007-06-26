На основе мегаблока создадут мегапартию?

На основе избирательного мегаблока демократических сил будет создана единая партия, заявляет заместитель руководителя избирательного штаба “Нашей Украины” Игорь КРИЛЬ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», он сказал: “В ближайшее время избирательный мегаблок, который впитает в себя все национал-патриотические силы государства, будет создан. Лично у меня в этой связи сомнений нет, и, насколько мне известно, переговоры по этому поводу уже подходят к концу.

И.КРИЛЬ также напомнил об условиях, которые “Наша Украина” выдвигает своим партнерам относительно создания такого мегаблока: “Мы будем настаивать, чтобы силы, которые войдут в блок, согласились с условием создания на его основе единой партии сразу после выборов”.

“Эта идея витает в воздухе уже, по меньшей мере, пять лет, - заметил И.КРИЛЬ, - но время пришло, и это, наконец, нужно сделать”.

Заместитель руководителя избирательного штаба «Нашей Украины» убежден, что “создание единой, мощной национал-демократической партии объединит весь патриотически настроенный украинский политикум, а значит, сделает нас еще сильнее, даст нашим избирателям четкие ориентиры и уверенность в нашей политической возможности”.

И.КРИЛЬ заметил, что “о названии проекта пока рано говорить, главное – это то, что он должен олицетворять обновление и очищение всех демократически и патриотически настроенных партий, объединение их вокруг Президента в поддержку его плана развития Украины”.