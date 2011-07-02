Партия Тимошенко обвинила МИД в искажении слов Клинтон и Теффта

В партии "Батькивщина" заявляют, что Министерство иностранных дел Украины искажает заявления иностранных политиков относительно политической мотивированности уголовного преследования оппозиции в Украине, и в частности лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении «Батькивщины».

"В связи с этим мы настойчиво советуем ведомству господина ГРИЩЕНКО снять политические очки и внимательно прочитать статью американского информагентства Associated Press от 1 июля 2011 года, которую опубликовала американская газета Washington Post", - отмечается в документе.

Также в партии советуют главе МИД прочитать последнее интервью посла США в Украине Джона ТЕФФТА газете «Kyiv Post», в котором он также выразил обеспокоенность признаками избирательного правосудия, которое применяется против бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО и других членов ее правительства.

Как сообщалось, ранее газета Washington Post написала, что на министерской конференции Сообщества демократий в Вильнюсе госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН якобы высказала мнение, что судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО является политически мотивированным.

В свою очередь, директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН, который присутствовал на министерской конференции Сообщества демократий в Вильнюсе, заявил, что Х.КЛИНТОН не называла процесс над лидером партии «Батькивщина» политически мотивированным.