Балоге не нравятся нервные заявления о первой десятке

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА призывает потенциальных участников мегаблока демократических сил вести переговоры об идеологии объединения, а не о квотах и должностях.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.БАЛОГА убежден, что объединение демократических сил на внеочередных парламентских выборах должно основываться на ценностях общества и государства, а не по мотивам удовлетворения чьих-то властных или карьерных амбиций. Поэтому сейчас стоит вести переговоры о четком определении идей, которые будущий мегаблок предложит избирателям, а не о квотах в избирательном списке или должностях в новоизбранной Верховной Раде и правительстве.

В.БАЛОГА критически высказался относительно позиции отдельных политиков, которые первым пунктом повестки дня формирования нового блока выставляют «второстепенные требования относительно количества списочных мест или чиновнических портфелей в Кабинете Министров». По его мнению, несколько нервные заявления о составе первой десятки списка и лидерстве в блоке искажают представление о настоящей цели объединения демократических сил. «Они идут единым фронтом на выборы для того, чтобы качественно изменить расстановку сил в парламенте, увеличить процент демократии в работе Верховной Рады, очистить ее от накипи измены и коррупции. Поэтому задачей номер один сейчас должно стать определение четких целей и донесение идей до каждого избирателя», - отметил В.БАЛОГА.

Руководитель президентского Секретариата напомнил, что нынешний глава государства Виктор ЮЩЕНКО предлагал широкое демократическое объединение еще в 2002 году. «Опыт двух избирательных кампаний протестировал эту идею на правильность. Сейчас уже никто не сомневается в необходимости ее воплощения», - сказал он.

В.БАЛОГА предостерег лидеров политических сил, которые формируют демократический мегаблок, от вторичности в мотивах и действиях. «Сейчас нужно уже действовать с расчетом на долговременную перспективу. Время гордых партий-одиночек непрестанно отходит в прошлое. Новый демократический блок – это прообраз будущей единой мощной силы, которая будет убежденным проводником идей демократии и развития страны. Те партии, которые не готовы влиться в эту силу, вероятно, не могут и претендовать на место в мегаблоке. Это объективное требование, и в его основе лежит анализ реалий, а не прихоти или догадки. Такой подход и должен определять характер дискуссий об основах создания мегаблока», - подчеркнул глава Секретариата Президента Украины.