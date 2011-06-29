Freedom House видит в Украине аналогии с Ливией

В Украине есть предпосылки для возникновения взрывов народного недовольства, подобных тем, которые произошли недавно в арабских странах.

Как передает Радио «Свобода», об этом идет речь в отчете американской неправительственной организации «Дом Свободы» (Freedom House) под названием «Нации в дороге» за 2011 год.

По мнению экспертов Freedom House, большинство стран постсоветского пространства имеют достаточно много признаков «уязвимости для непредсказуемых кризисов наподобие тех, которые происходят на Ближнем Востоке и в Северной Африке».

Около 80% населения бывшего СССР живет в условиях авторитарного засилья в государствах, которые являются потенциальной опасностью для этих народов в ближайшей перспективе.

В отчете Freedom House также сказано, что в таком ключевом для региона государстве, как Украина, «состоялось снижение демократических показателей» по большинству исследуемых параметров.

В частности, директор «Дома Свободы» по исследованиям Кристофер ВОКЕР объяснил, что означает ныне «авторитарный тупик для стран бывшего СССР».

«В отчете, где охвачено 29 стран, мы отмечаем, в частности, продолжающуюся эрозию демократии в странах бывшего СССР, за исключением государств Балтии. Исследование выявило, что лидеры, власть в большинстве из этих авторитарных стран не только остаются у руля, без качественных изменений правительств, но и также не проявляют никаких признаков серьезных инициатив относительно демократических реформ. Я думаю, что что-то поражающе подобное мы видели и в странах Ближнего Востока и Северной Африки», – заметил К.ВОКЕР.

В отчете также говорится, что в Украине, которая является еще примером реформ для своих соседей на Востоке, имеются проявления всех авторитарных тенденций и отсутствие продвижения в совершенствовании демократии, которые зафиксированы как в других постсоветских странах, так и в государствах Ближнего Востока и Северной Африки.

Авторы документа «Нации в дороге» также отмечают, что свертывание реформ в Украине происходит под руководством Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. В исследовании отмечается спад в украинской демократии по пяти из восьми основных исследуемых показателей. Это касается уменьшения свободы прессы, нарастания давления власти на оппозицию, отступления от демократии в общегосударственном управлении, уменьшения независимости судов, роста коррупции.

К.ВОКЕР отметил, что большинство лидеров постсоветских стран, семеро из девяти, относительно молодые, и это представляет опасность для демократии. «Лишь в двух странах бывшего СССР из девяти, исследуемых нами, сторонники сильной руки старше 70 лет. Таким образом, вы имеете лидеров по текущим параметрам, которые могут там править долгое время и на заслугах прошлого, – замечает К.ВОКЕР. – А это значит, что они будут при власти неопределенно долго, что не несет оправдания надежд на реформы и не обещает никаких усилий для либерализации. Эти страны действительно стоят перед перспективой политического застоя на длительную перспективу».

Потому авторы отчета из Freedom House предупреждают, что такое развитие событий на постсоветском пространстве таит в себе угрозы взрывов народного недовольства, подобных тем, что состоялись в Египте, Тунисе, и наблюдаются в настоящее время в Сирии, Ливии и других арабских странах Ближнего Востока и Северной Африки.