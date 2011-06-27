Литвин: поневоле демонстрируем, что есть какая-то чрезвычайщина

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что изменения в Конституцию должен принимать только парламент.

Об этом он сказал в эфире Национальной телекомпании Украины .

В.ЛИТВИН отметил, что «принимать Конституцию Украины должна только Верховная Рада Украины, потому что так требует действующая Конституция, поскольку речь идет об изменениях, дополнениях, о новой редакции, как там угодно, Основного закона Украины».

Руководитель парламента подчеркнул, что не отрицает против идеи конституционной ассамблеи. При этом уточнил, что «конституционные ассамблеи, как правило, создавались, когда шел процесс формирования государства, когда была чрезвычайно сложная ситуация».

По его словам, создавая конституционную ассамблею, «мы тем самым поневоле демонстрируем, что в Украине есть какая-то чрезвычайщина»

«Я ее не вижу», - отметил он.

При этом В.ЛИТВИН прибавил: «Но если конституционная ассамблея с привлечением экспертов и специалистов наработает приемлемый документ, который бы отвечал сегодняшним потребностям и перспективам Украины, то честь ей и хвала».