Тимошенко напоминает власти, что хозяева жизни они - временно

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что власть избрала путь крайнего циничного беззакония.

Как сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила, комментируя вчерашнее решение Печерского райсуда Киева.

"Судья отказал по всем существенным ходатайствам. Они все-таки избрали путь крайнего циничного беззакония. Ну, так, хозяева жизни... Временно...", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter.

По ее словам, это решение суда было прогнозируемым.

"Судья одним ухом слушал нас, а во втором - у него суфлер из Администрации Президента. Фемида в Украине в одной руке с упаковкой денег, а в другой - с телефоном спецсвязи Администрации Президента", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также поблагодарила своих сторонников и однопартийцев за поддержку на суде.

"Прошел еще один непростой день. Всем спасибо, кто был в суде, на площади, кто в рукопашную защищал право на свободу, кто молился и кто верует в Украину", - отметила лидер партии "Батькивщина".

Как сообщал УНИАН, председательствующий в судебном заседании судья Родион КИРЕЕВ 25 июня почти 7 часов находился в совещательной комнате для принятия решения по ходатайствам Ю.ТИМОШЕНКО и ее защиты.

Согласно постановлению, которое объявил судья, Печерский суд Киева удовлетворил лишь ходатайство о привлечении к делу Ю.ТИМОШЕНКО в качестве адвоката Михаила ТИТАРЕНКО. В удовлетворении остальных ходатайств Ю.ТИМОШЕНКО суд отказал.

Так, суд отказался отменить для Ю.ТИМОШЕНКО подписку о невыезде. Также суд отказал Ю.ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайств относительно закрытия уголовного дела против нее, о направлении дела на дополнительное расследование, о рассмотрении дела судом присяжных, о проведении выездного судебного заседания.

Кроме того, суд не дал разрешения Ю.ТИМОШЕНКО осуществить поездки во Львов, Луганскую и Волынскую области, а также в Вильнюс; отклонил ходатайство об объединении дел Ю.ТИМОШЕНКО, заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины" Игоря ДИДЕНКО и экс-главы Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО и других заявленных ходатайств.

Ходатайство возбудить уголовное дело в отношении следователя Генпрокуратуры Александра НЕЧВОГЛОДА, который расследовал дело против Ю.ТИМОШЕНКО, суд решил направить в Генеральную прокуратуру для принятия ею решение.

Суд назначил дело против Ю.ТИМОШЕНКО по газовым контрактам к рассмотрению по существу на 29 июня.