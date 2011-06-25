США обеспокоены преследованием лидеров оппозиции в Украине

Государственный департамент США обеспокоен по поводу преследования лидеров оппозиции в Украине, которое имеет «признаки политической мотивации».

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, текст которого приводит издание “Kyiv Post”.

“Соединенным Штатам Америки известно о начале судебного процесса против бывшего премьера Юлии ТИМОШЕНКО, в связи с чем необходимо повторить о нашей обеспокоенности по поводу преследования лидеров оппозиции Украины, которое имеет признаки политической мотивации”, - подчеркнули в Госдепе США.

В заявлении отмечается, что “когда высшее руководство оппозиции является объектом преследований, которые нельзя сравнить по размаху с теми, что происходят по отношению к другим политикам, это создает впечатление о наличии политических мотивов”.

“Мы призываем правительство Украины воздержаться от действий, которые создают такое впечатление, и подрывают верховенство права в Украине”, - подчеркивается в заявлении.

Госдепартамент США отмечает, что и дальше будет “пристально следить за ходом суда и следственных действий в отношении Ю.ТИМОШЕНКО и других оппозиционных лидеров”.