Турчинов говорит, что его «в авральном порядке» вызвали на допрос
12:56, 20 июня 2011Политика
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"Скорее всего, опять по "газовому делу"
Первого заместителя лидера партии “Батькивщина” Александра ТУРЧИНОВА сегодня вызывают в Генпрокуратуру.
Об этом А.ТУРЧИНОВ написал на своей странице в Facebook.
“Получил вызов в ГПУ сегодня. Скорее всего, вызывают опять по «газовому делу»”, - написал А.ТУРЧИНОВ.
Он отметил, что “по-видимому, получив команду руководства страны срочно передать дело в суд, в ГПУ немедленно выполнили приказ, но потом поняли, что чего-то не хватает”. “Ну, просто физически не успели они дофабриковать дело. Поэтому и продолжают в авральном порядке проводить допросы оппозиции. Сегодня на 12.00 вызвали НЕМЫРЮ, на 15.00 - меня”, - добавил он.
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