Турчинов говорит, что его «в авральном порядке» вызвали на допрос

Первого заместителя лидера партии “Батькивщина” Александра ТУРЧИНОВА сегодня вызывают в Генпрокуратуру.

Об этом А.ТУРЧИНОВ написал на своей странице в Facebook.

“Получил вызов в ГПУ сегодня. Скорее всего, вызывают опять по «газовому делу»”, - написал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что “по-видимому, получив команду руководства страны срочно передать дело в суд, в ГПУ немедленно выполнили приказ, но потом поняли, что чего-то не хватает”. “Ну, просто физически не успели они дофабриковать дело. Поэтому и продолжают в авральном порядке проводить допросы оппозиции. Сегодня на 12.00 вызвали НЕМЫРЮ, на 15.00 - меня”, - добавил он.