Коммунисты никак не отважатся хлопнуть дверью

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО заявляет, что на сегодняшний день Компартии нецелесообразно выходить из парламентского большинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО сказал, выступая на 44-м съезде Компартии Украины, который проходит в Киеве.

Он отметил, что «в последнее время в действиях власти все больше проявляются негативные тенденции».

«Правящий режим опять сел на финансовую иглу МВФ, поднимает тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Власть идет на все большие уступки националистам в гуманитарной политике», - подчеркнул лидер КПУ и добавил, что до сих пор «не отменен указ о присвоении звания Героя Украины Шухевичу».

П.СИМОНЕНКО отметил, что часть «наших товарищей поднимает вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания в парламентском большинстве, а другие товарищи считают, что так ставить вопрос пока преждевременно».

Он отметил также, что «это не простой вопрос».

«Ситуация со временем может сложиться так, что дальнейшее пребывание фракции в большинстве станет недопустимым. Решение должно быть принято коллегиально и совместно», - отметил он.

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что «на последних пленумах партии эта проблема неоднократно обсуждалась, и члены ЦК приняли решение – пока еще наши возможности защищать интересы трудящихся через пребывание в большинстве еще не исчерпаны».

«Но главное – участие в ней не лишает коммунистов права в каждом случае отстаивать нашу принципиальную позицию, которая далеко не всегда совпадает с позицией партнеров», - отметил лидер КПУ.