The Wall Street Journal: американская фирма должна заплатить Украине $60 млн

Украинское правительство покупало вакцину через подставные фирмы по существенно завышенной цене. Получены деньги те отмывали через банковские счета в США и Латвии. Теперь американский суд принял решение в пользу украинского правительства, идет речь в статье Дайон Сирси в американском издании The Wall Street Journal.

В прошлую пятницу судья Окружного суда США Энн Айкен вынесла решение против Olden Group. Суд постановил орегонской компании выплатить украинскому правительству 60 млн. долларов – сумму, в три раза больше той, которую украинское правительство якобы переплатило за вакцины компаниям Olden и «Интерфарм», пишет Дайон Сирси.

В прошлом году президент Виктор Янукович приказал провести расследование относительно закупок медикаментов, осуществленных предыдущим правительством Юлии Тимошенко. Результаты аудита при участии американской детективной фирмы Kroll Inc. и других побудили украинское предприятие «Укрвакцина» подать иск в Орегонский суд.

В ходе расследования была обнаружена сеть офшорных компаний, зарегистрированных в США и связанных с Olden, которые якобы раньше были причастны к мошенническим схемам, сообщает Kroll. Взять комментарий у фирмы Olden не удалось.

В иске в Орегонский суд речь шла о том, что группа Olden заключила фиктивное соглашение с украинской фирмой «Интерфарм», чтобы предоставить фальшивые таможенные декларации, которые исказили цены, оплаченные за вакцины. Деньги, которые «Интерфарм» получила путем завышения цен для украинцев, были отмыты через банковские счета в США и Латвии, утверждали истцы. Взять комментарий у фирмы «Интерфарм» тоже не удалось.

Суд вынес заочный приговор после того, как группа Olden отказалась отреагировать на иск, пишет автор статьи. Адвокат орегонской компании считает приговор судьи необоснованным и политически мотивированным.

Марк Макдугал, партнер Akin Gump Strauss Hauer & Feld, который является представителем «Укрвакцины», сказал: «Цель нашего клиента – решительно приводять в действие это решение американского Окружного суда и предпринять все правовые меры для того, чтобы определить, куда пошли деньги украинского правительства, и повернуть их».

По документам штата, владельцами группы Olden являются две компании – Worldwide Management Corp. и International United Holding AG, зарегистрированные соответственно в Белизе и на острове Ниуе. Эти территории, по мнению регуляторных органов в разных странах мира, используют для укрывательства от налогов и отмывания денег. Обеим фирмам, продолжает автор, принадлежат доли во многих компаниях, которые зарегистрировал житель Орегона Чарльз Матиас и житель Делавера Рик Флетчер.

Господин Матиас отказался комментировать что-либо относительно приговора против фирмы Olden или других обвинений. Он сказал, что зарегистрировал свои многочисленные фирмы «от имени нескольких организаций из Восточной Европы».

В 2005 году штат Орегон приказал господину Флетчеру прекратить регистрацию компаний с названиями по финансовой тематике, после того как он зарегистрировал большое количество таких фирм, в частности Middle East Bank Corp. Автор отмечает, что законы штата Орегон запрещают использовать слова из финансовой тематики в названиях компаний, которые не причастны к соответствующему бизнесу. Связаться с господином Флетчером не удалось.

Согласно документам штата, господин Матиас зарегистрировал около 2764 компаний в Орегоне.

United Petrol Group проходила как одна из компаний по делу Министерства юстиции США против Daimler AG. Тогда Daimler была обвинена в коррупции и вынуждена оплатить 185 млн. долларов. Министерство юстиции утверждало, что дочерняя компания Daimler в 2000-ом году заключила фиктивный контракт с United Petrol Group, чтобы подкупить городские должностные лица Латвии.

Господин Матиас является также зарегистрированным агентом для Ronberg Gruppe LLC, идет речь в документах штата Орегон. Автор напоминает, что в сентябре Всемирный банк внес группу Ronberg в черный список, запретив ей принимать участие в тендерах из-за «причастности к мошенническим схемам» в проекте в Афганистане.