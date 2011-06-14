Изменения в бюджете пытались провалить бютовцы и коммунисты

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 252 из 380 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали за данное решение в полном составе депутаты из фракций "БЮТ- Батьківщина " и КПУ.

Данным законом предусмотрено увеличить доходы бюджета на 2011 год на 14 млрд. 46 млн. 924,3 тыс. грн.

Также законом предусмотрено увеличить расходы бюджета на текущий год на 10 млрд. 976 млн. 302,2 тыс. грн.

Перед принятием данного документа в ВР министр финансов Федор ЯРОШЕНКО отметил, что высокие темпы роста в январе-апреле 2011 года базовых секторов экономики (промышленность – 8,5%, строительство – 11,6%, сельское хозяйство – 4%) и внешней торговли (экспорт товаров и услуг – 44,5%, импорт – 63,1%) создали условия для пересмотра основных макроэкономических показателей на текущий год.

В соответствии с материалами, предоставленными народным депутатам, ожидается, что в 2011 году за счет роста темпов и соответствующих изменений прогноза макроэкономических показателей дополнительные ресурсы государственного бюджета составят 14 млрд. грн. В изменениях к бюджету предусматривается увеличение возмещения НДС на 1,9 млрд. грн.

Кроме того, в соответствии с условиями программы сотрудничества Украины с МВФ, увеличен дефицит НАК «Нафтогаз Украины» и уменьшен показатель дефицита государственного бюджета Украины на 3,5 млрд. грн. за счет уменьшения внутренних заимствований.

Ф.ЯРОШЕНКО сообщил, что предусматривается значительное улучшение социального обеспечения бюджетной сферы. «В частности, повышена оплата труда бюджетников в среднем на 12,6 грн. Учителя получат на 340 грн. больше, а врачи - на 300 грн. больше», - отметил он. При этом министр добавил, что «на эти цели предусматривается 1,6 млрд. грн.».

Изменениями к бюджету предусматривается дополнительная субвенция из госбюджета местным бюджетам в сумме 1 млрд. грн. Кроме того, предусмотрено увеличить расходы на осуществление г. Киевом функций столицы на 1,6 млрд. грн. Предусмотрено увеличение взноса Украины в Чернобыльский фонд «Укрытие» на реализацию программы SIP – 14 млн. грн.

После принятия данного закона вечернее заседание ВР было закрыто, депутаты продолжат свою работу завтра.