Янукович передал журналистам, которые собрались в Межигорье, торт

Пресс-секретарь Президента Украины Дария ЧЕПАК удивлена реакцией журналистов, собравшихся сегодня возле государственной резиденции «Межигорье», на поздравление с профессиональным праздником.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии пресс-секретаря Президента.

Д.ЧЕПАК поздравила журналистов, которые собрались под государственной резиденцией «Межгорье», с профессиональным праздником. От главы государства и его пресс-службы Д.ЧЕПАК подарила представителям СМИ цветы и торт. (Но журналисты отказались их взять – УНИАН).

«Первая реакция журналистов на поздравление меня несколько удивила. Кто-то из журналистов предложил - давайте не брать цветов, и откажемся от подарка. Правда, потом некоторые девушки все-таки взяли себе по цветку – им было приятно получить поздравление, как и любому человеку», - говорит пресс-секретарь Президента. Д.ЧЕПАК добавила: «На самом деле, мне жаль искреннего труда наших кондитеров из Государственного управления делами, которые старались, пекли торт для журналистов, надеялись, что им понравится, а совсем не для того, чтобы его бросить на улице. Тем не менее, я искренне желаю всем журналистам успехов в профессиональной деятельности, творческого вдохновенья и, конечно, хорошо отпраздновать сегодняшний день».

«Кондитерское изделие было изготовлено госпредприятием ГУД по обслуживанию официальных мероприятий "Гарант-сервис" по заказу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА специально к этому празднику. Букет роз Д.ЧЕПАК купила за собственные средства», - отмечается в сообщении.

Напомним, 6 июня в Украине отмечается День журналиста.

Как сообщал УНИАН, движение «Стоп цензуре!» намеревалось 6 июня, в День журналиста, провести акцию с требованием выполнения обещания Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА показать свою резиденцию “Межигорье”. Журналисты планировали провести акцию в сели Новые Петровцы возле въезда в президентскую резиденцию “Межигорья”.

Однако суд запретил проводить акцию.

Сегодня утром у центральных ворот резиденции «Межигорье» собралось более 60 журналистов. Они пришли, чтобы проверить, выполняется ли решение суда о запрещении работникам СМИ проводить акцию протеста под резиденцией главы государства. Кортеж Президента промчался мимо журналистов. Остановился лишь автомобиль Д.ЧЕПАК, которая хотела поздравить журналистов с профессиональным праздником и подарить им цветы и торт.