Тимошенко пожелала, чтобы День журналиста не превратился в Ночь

Лидер ВО «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО поздравила работников средств массовой информации - Днем журналиста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини», она заметила: «В этот день традиционно желают интересных интервью, сенсационных расследований, громких репортажей, удачных фотоснимков. К этим понятным пожеланиям хочу добавить еще одно: чтобы День журналиста не превратился в Ночь».

«Ни суды, ставящие свои решения выше Конституции, ни охранники, препятствующие работе, ни политики, нередко считающие, что журналистов легко купить, – не могут и не должны мешать работе СМИ. Честность, беспристрастие, объективность – эти общеизвестные принципы работы журналиста все чаще становятся под угрозу в современной Украине. Желаю вам сил и вдохновения, чтобы отстоять свое право на профессию. Ну и, безусловно, – журналистского нрава», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.